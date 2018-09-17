Хакеры показали кадры репетиции «химатаки» в Идлибе

Кадры репетиции со съемок постановочной провокации с химическим оружием в Идлибе опубликовали в интернете сирийские хакеры.

Репетицией и подготовкой заведуют члены неправительственной организации «Белые каски». На видеоролике, как сообщил РЕН ТВ, показана «генеральная репетиция». Человек, руководящий подготовкой, спрашивает у «актеров» о готовности и объясняет им, что должны быть приложены максимальные усилия, чтобы увидевшие видезапись «люди им поверили».

12 сентября Россия предупредила о подготовке «Белыми касками» реальной химатаки. «Белокасочники» совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съемки из числа местных жителей для последующего обвинения в химатаке сирийской армии», — сказано в пресс-релизе российского Центра по примирению враждующих сторон.

В тот же день стало известно, что девять постановочных сцен, в которых сирийские войска якобы применяют химическое оружие, отсняты в провинции Идлиб при участии этой организации.

Еще в августе Минобороны России предупредило о готовящейся инсценировке, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию.