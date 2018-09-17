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Минобороны Украины ответило на информацию о сбившей MH17 ракете

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что информация о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing МН17 над Донбассом, не соответствует действительности. Ранее с аналогичным заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

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«Это является абсолютным враньем. Это очередной фейк», — сказал украинский министр обороны на брифинге в понедельник, 17 сентября, передает УНИАН. 

Ранее в этот же день руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing 777 в Донецкой области, в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. С тех пор на территорию РФ она не ввозилась.

В качестве доказательства вины украинской стороны ведомство представило аудиозапись разговора украинских военных, сделанную в 2016 году. Голос одного из переговорщиков принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который до 2015 года возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду, контролировавшую воздушное пространство над самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

Самолет «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, выдвинула предварительную версию крушения лайнера. Согласно ей, самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными, так как в действительности не было представлено каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.

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