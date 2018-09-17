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Минобороны обвинило Украину в манипулировании следствием по делу о крушении МН17

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Фото: TASS/Zuma/Alexander Ermochenko
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Украина причастна не только к самому крушению малайзийского Boeing рейса MH17, но и к манипулированию следствием. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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В качестве доказательства вины украинской стороны ведомство представило аудиозапись разговора украинских военных, сделанную в 2016 году.

«Анализ ее содержания подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малазийского Boeing», — сказал Конашенков в понедельник, 17 сентября.

По его словам, экспертиза установила, что голос принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который до 2015 года возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду, контролировавшую воздушное пространство над самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

«В соответствии с занимаемой должностью он достоверно знал истинное состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом. В этом случае произнесенная им фраза о возможности «сбить еще один малазийский Boeing» прямо указывает на причастность ВСУ», — добавил представитель Минобороны.

Также в министерстве подчеркнули, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой сбили малайзийский Boeing, произвели в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправили на Украину, откуда она больше не возвращалась в Россию.

При этом в Минобороны уверены, что ни одна ракета не попала в руки ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Украина сама отрицала такую возможность. В то же время в российском ведомстве выразили опасения из-за того, что Киев может уничтожить документацию на ракету, сбившую MH17.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вся информация, полученная российской стороной по расследованию крушения Boeing-777 в Донбассе, будет своевременно предоставлена западным партнерам, сообщает «Федеральное агентство новостей».

17 июля 2014 года самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа международных специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения лайнера, согласно которой самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.

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