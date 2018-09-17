Минобороны рассекретило бортовой номер сбившей МН17 ракеты

Российское Министерство обороны рассекретило бортовой номер ракеты, сбившей малазийский Boeing 777 на юго-востоке Украины в 2014 году. Об этом на брифинге в понедельник, 17 сентября, заявил официальный представитель МО Игорь Конашенков.

По информации ведомства, ракета была произведена на долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье в 1986 году, после чего была отправлена в воинскую часть украинской ССР. Документация на нее до сих пор хранится в организации.

В Минобороны подчеркнули, что обвинения о причастности российского «Бука» к крушению несостоятельны.

«Также вам будут представлены факты, которые наглядно доказывают несостоятельность обвинений в том, что к этой трагедии была причастна самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», которая якобы принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде», — отметил Конашенков.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, выдвинула предварительную версию крушения лайнера. Согласно ей, самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными, так как в действительности не было представлено каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.