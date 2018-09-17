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Минобороны назвало фальсификацией видео о трагедии МН17

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство обороны России заявило, что видео, используемые международной комиссией в качестве доказательства причастности российского ЗРК «Бук» к трагедии МН17, сфальсифицированы.

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«Российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией, проведено исследование данных видеороликов, которое показало, что они были сфальсифицированы», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков 17 сентября.

Он отметил, что видео о передвижении якобы российского «Бука» по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. Об этом 17 сентября сообщает «РИА Новости».

17 июля 2014 года самолет «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 Амстердам–Куала-Лумпур упал на востоке Донецкой области Украины. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа международных специалистов из из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения лайнера, согласно которой самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.

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