Сбившая МН17 ракета ранее была поставлена на Украину

Ракета, сбившая малазийский Boeing 777 в Донецкой области, в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. С тех пор на территорию России она не ввозилась, заявил руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

«Ракета с боевым номером 886847379, предназначенная для ЗРК «Бук», 29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20152», — сказал он на брифинге в понедельник, 17 сентября.

Известно, что ракета была произведена на Долгопрудненском машиностроительном производственном предприятии в том же году. Она была отправлена на Украину 29 декабря и вскоре была получена, о чем говорится в имеющихся документах. В Минобороны добавили, что опасаются того, что Украина может уничтожить все сведения о ракете.

Говоря о воинской части 20152, Паршин сообщил, что указом президента Украины она была переименована. На сегодняшний день она носит название 223-го зенитно-ракетного полка.

«Примечательно, что части 223-го полка, начиная с 2014, неоднократно привлекались к так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», — рассказал Паршин.

Также на брифинге предоставили запись перехваченных телефонных разговоров украинских военных, которая была сделана в 2016 году. На ней в том числе обсуждалось крушение малазийского Boeing.



«Содержание найденных нами и представленных вам сегодня документов не вызывает сомнения. Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают», — сказал Паршин.

Самолет «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, выдвинула предварительную версию крушения лайнера. Согласно ей, самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными, так как в действительности не было представлено каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.