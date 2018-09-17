В Киеве отвергли принадлежность сбившей MH17 ракеты Украине

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов выступил с опровержением заявления Минобороны России, из которого следует, что ракета, сбившая в 2014 году над Донбассом пассажирский Boeing MH17, принадлежала Украине.

По мнению Турчинова, вина за сбитый самолет лежит на России, сообщает «Интерфакс».

Ранее, 17 сентября, руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing 777 в Донецкой области, в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. С тех пор на территорию России она не ввозилась.

Самолет «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, выдвинула предварительную версию крушения лайнера. Согласно ей, самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными, так как в действительности не было представлено каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.