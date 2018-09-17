Китай пообещал ответить на новые пошлины США

КНР будет вынуждена принять ответные меры, если США введут новые пошлины на китайский импорт. Так, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал статью в американской газете The Wall Street Journal.

17 сентября издание написало, что Пекин может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США из-за угрозы Вашингтона ввести в начале недели новые пошлины.

«Мы всегда выступали за то, что разрешение торговых споров посредством диалога на основе принципов равенства, взаимного доверия и уважения является единственным верным путем», — цитирует Шуана ТАСС.

В июле Соединенные Штаты установили в отношении Китая пошлины в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

В этом же месяце американский президент Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.