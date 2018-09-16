СМИ назвали сроки введения новых пошлин США против Китая

Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о введении новых пошлин на товары из Китая уже в начале следующей недели.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Трамп планирует обложить китайские товары 10-процентными пошлинами, что значительно меньше ранее заявленных Белым домом 25%.

Сокращение размера пошлин может быть связано с желанием снизить давление на американских потребителей на фоне приближающихся праздников и промежуточных выборов в конгресс. Решение об окончательном уровне тарифов еще не принято, уточняет издание.

Пресс-секретарь Белого дома Линдси Волтерс отказалась комментировать информацию о сроках введения пошлин. «Президент дал ясно понять, что он и его администрация продолжат принимать меры в отношении нечестных торговых практик Китая», — заявила она.

Торговый конфликт между странами продолжается в течение лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

24 августа в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай и Соединенные Штаты провели конструктивный и откровенный обмен мнениями в Вашингтоне по торговым вопросам, представляющим обоюдный интерес.