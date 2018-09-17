Песков прокомментировал данные СМИ о связи Петрова и Боширова с Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больше верит словам главы государства Владимира Путина о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, чем сообщениям неких СМИ, подозревающих россиян в связях с Минобороны.

«Для меня слова президента являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация о номерах телефонов», — сказал Песков в понедельник, 17 сентября.

Таким образом он прокомментировал публикации в ряде СМИ, в которых говорилось о том, что информация о Петрове и Боширове, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей, засекречена, а их телефоны якобы аналогичны телефонным номерам Минобороны.

12 сентября российский лидер на Восточном экономическом форуме рассказал, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами, а также попросил их выступить в СМИ.

На следующий день появилось интервью с россиянами телеканалу RT, которые призвали настоящих виновных по делу сознаться и извиниться. Мужчины пояснили, что чувствуют себя загнанными в угол, и добавили, что после публикации снимков их жизнь перевернулась.

Петрова и Боширова Лондон обвиняет в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника ГРУ (Главного разведывательного управления) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.