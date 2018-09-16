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СМИ сообщили о «вечеринке» Петрова и Боширова в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Metroplitan Police
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Россияне Александр Петров и Руслан Боширов провели «шумную ночь» в лондонском отеле CityStay Hotel перед второй поездкой в Солсбери. Об этом в воскресенье, 16 сентября, говорится в публикации британского таблоида The Sun, сославшегося на рассказ постояльца гостиницы.

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Клиент двухзвездочного отеля опознал «подозреваемых» Великобританией в отравлении британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии как своих соседей и рассказал журналистам о подробностях той ночи.

По словам мужчины, чье имя не приводится, из номера, где остановились Петров и Боширов, доносился отчетливый запах марихуаны. Этот запах хорошо чувствовался в коридоре, уточнил постоялец, пишет «Газета.ру».

После этого комнату россиян посетила женщина, по мнению рассказчика, это была проститутка.

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили 4 марта в Солсбери без сознания. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы произведенного в России.

По результатам расследования инцидента британские власти назвали имена россиян, которые якобы отравили Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Петрова и Боширова, при этом в Скотленд-Ярде заявили о намерении объявить россиян в международный розыск по линии Интерпола.

После публичных обвинений они дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в страну как туристы и не знали ничего о Скрипалях до появления сообщений об их отравлении в СМИ.

13 сентября в британском МИДе назвали интервью Петрова и Боширова телеканалу RT «лживым и искажающим информацию».

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