Вопрос Путину о Боширове и Петрове не был заготовкой

Вопросы, заданные модератором заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Сергеем Брилевым о Руслане Боширове и Александре Петровом, не были заготовкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером в воскресенье, 16 сентября, в эфире телеканала «Россия 1».

Ответ президента Владимира Путина стал неожиданностью, подчеркнул он.

«То, что президент сказал, это действительно было его решением», — сказал Песков.

По его словам, ни Петров, ни Боширов, не имеют отношения к Путину и к Кремлю.

12 сентября, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания ВЭФа во Владивостоке, президент рассказал, что подозреваемые по «делу Скрипалей» россияне известны властям РФ, в них «нет ничего криминального».

Лидер государства предложил Петрову и Боширову самим появиться и рассказать о себе в СМИ. После этого мужчины дали интервью RT, однако МИД Великобритании назвал его лживым.

Британский агент и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском городе без сознания 4 марта. Лондон заявил, что они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность обвинений.