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Мэй жестко отреагировала на заявления России по «делу Скрипалей»

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Фото: REUTERS/Aaron Chown
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Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала высказывания представителей России по «делу Скрипалей» вызовом здравому смыслу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

13 сентября на сайте телеканала RT появилось интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника ГРУ (Главного разведывательного управления) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В нем они призвали настоящих виновных по делу сознаться и извиниться. В частности, Петров признался, что теперь не может спокойно выйти на улицу.

Также в интервью Петров отметил, что поехал в британский Солсбери по рекомендации друзей. Однако с собой ни он, ни Боширов не брали отравляющих веществ, тем более находящихся во флаконе с женскими духами Nina Ricci.

Британского шпиона, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

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