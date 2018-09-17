ЦБ отозвал лицензию у костромского «Аксонбанка»

Банк России отозвал лицензию у костромского «Аксонбанка». Об этом заявила пресс-служба регулятора в понедельник, 17 сентября.

Кредитная организация является участницей системы страхования вкладов, по величине активов на 1 сентября она занимала 285-е место в банковской системе РФ.

По информации ЦБ, бизнес-модель «Аксонбанка» носила кэптивный характер. Это значит, что основным направлением деятельности организации являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника. При этом оценка кредитного риска выявила снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Ранее, 3 июля, стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Советский», занимавшего 111-е место по величине активов в банковской системе России.

В конце 2017 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью немецким СМИ заявляла, что процесс зачистки банковской системы РФ от проблемных кредитных организаций продлится еще год или два.