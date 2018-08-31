ЦБ отозвал лицензию у К2 Банка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у К2 Банка (город Черкесск). Об этом в пятницу, 31 августа, сообщается на сайте регулятора.

По величине активов на 1 августа банк занимал 349-е место в России. Он не был социально значимым и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Карачаево-Черкесской Республики.

По данным ЦБ, портфель выданных банком гарантий по состоянию на начало августа составил 9,5 млрд рублей и превысил размер собственных средств более чем в пять раз.

В начале августа «Газета.ру» сообщала, что за 2018 год Банк России отозвал лицензии более чем у 35 банков и НКО.