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ЦБ отозвал лицензию у К2 Банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у К2 Банка (город Черкесск). Об этом в пятницу, 31 августа, сообщается на сайте регулятора.

По величине активов на 1 августа банк занимал 349-е место в России. Он не был социально значимым и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Карачаево-Черкесской Республики.

По данным ЦБ, портфель выданных банком гарантий по состоянию на начало августа составил 9,5 млрд рублей и превысил размер собственных средств более чем в пять раз.

В начале августа «Газета.ру» сообщала, что за 2018 год Банк России отозвал лицензии более чем у 35 банков и НКО.

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