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В Сети высмеяли «замироточивший» мост в Киеве

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Фото: facebook.com/Keytrin Brysnikina
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Пользователи соцсетей бурно отреагировали на прорыв трубы на мосту имени Е.О. Патона в Киеве. Этот мост над Днепром протяженностью 1543 м построили в 1953 году.

Течь заметили 9 сентября, сообщает украинский телеканал NewsOne. Прорыв произошел в трех местах, однако ситуация усугубилась, и вода мощными потоками стала стекать в реку.

«Тут столичный мост Патона не только «устал», но и замироточил», — в шутку выдвинул версию произошедшего киевский журналист Дмитрий Федоренко.

Ряд комментаторов отметил, что путепровод просто «расплакался».

Для некоторых пользователей стало открытием, что вдоль моста пролегает трубопровод.

«Неужели горячая?» — пошутила Vita Drelinskaya.

«Ждем Кличко, чтобы вода текла из крана, ее нужно запустить в трубу», — призвал Евгений Полунов мэра Киева Виталия Кличко скорее устранить неисправность.

В киевской администрации 15 сентября объяснили, что авария произошла из-за длительного отключения горячей воды, негативно сказавшегося на состоянии теплосетей. К тому моменту на тепломагистрали выявили и ликвидировали 16 повреждений.

Ранее в сентябре пользователи соцсетей высмеяли условия, выдвинутые киевскими властями по возобновлению подачи воды в Крым. Такая реакция последовала на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который пообещал, что Киев возобновит подачу воды, если Россия признает «факт оккупации» полуострова.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Киев и ряд стран Запада результатов плебисцита не признали и ввели в ответ ограничительные меры против Москвы.

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