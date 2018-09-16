США пока не приняли решение по санкциям против «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты пока не приняли решение по новым санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2» и российского энергетического сектора, однако они по-прежнему возможны. Об этом министр энергетики США Рик Перри заявил в интервью газете «Коммерсант».

13 сентября на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Александром Новаком Перри заявил, что США планируют ввести новые санкции. Ранее он также отметил, что «Северный поток – 2» увеличивает уязвимость европейского рынка.

При этом 14 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток – 2» имеет большое значение для Германии, так как потребность страны в поставках газа со временем будет только расти.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки газа в ЕС. Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода уже приступили в Финляндии и Германии. Против выступают США, страны Прибалтики, Польша и Украина.

В августе президент России Владимир Путин подчеркнул важность «Северного потока – 2» для ЕС. Он отметил, что ресурсы европейских стран истощаются, а РФ является оптимальным поставщиком этого вида топлива.