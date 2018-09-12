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В Швеции активисты подали иск против строительства «Северного потока – 2»

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Фото: Nord Stream 2
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Организация по защите окружающей среды ClientEarth подала иск против строительства газопровода «Северный поток – 2» в шведских водах.

Активисты требуют остановить строительство 510-километрового участка трубопровода.

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«Юристы по охране окружающей среды утверждают, что строительные документы являются неполными и неточными, поскольку они не учитывают влияние трубопровода на морскую дикую природу в Балтийском море», — говорится в сообщении организации.

Также экологи предупредили, что строительство трубопровода может привести к взрыву боеприпасов Второй мировой войны, которые лежат на дне моря. 

На прошлой неделе большинство политических партий Швеции выступило против строительства газопровода. Позднее посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что эти заявления шведских политических партий никак не повлияют на реализацию проекта.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки российского газа в Евросоюз. Большинство стран Европы поддерживает проект. К укладке трубопровода приступили в Финляндии и Германии.

Против реализации проекта выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, страны Прибалтики и Польша. Вашингтон также критикует «Северный поток ­– 2», так как газопровод помешает планам США по реализации собственного газа в Европе.

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