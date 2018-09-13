В США заявили об уязвимости рынка Европы от «Северного потока – 2»

В Соединенных Штатах считают, что проект газопровода «Северный поток – 2» увеличивает уязвимость европейского рынка. Поэтому в стране выступают против его строительства. Об этом 13 сентября заявил американский министр энергетики Рик Перри на переговорах с российским коллегой Александром Новаком.

«Мы выступаем против «Северного потока – 2», который будет означать две трети импорта (для Европы. — Ред.), создавая уязвимость, если что-то пойдет не так», — приводит слова министра США агентство ТАСС.

Несмотря на это, по его мнению, Россия и США «смогут найти приемлемые решения и будут и дальше прилагать совместные усилия, чтобы сделать этот мир лучше».

«Как ведущие производители энергоресурсов мы можем сотрудничать, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков», — сказал Перри.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки газа в ЕС.

Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода уже приступили в Финляндии и Германии. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина.

В августе президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность «Северного потока – 2» для Европы. Российский лидер отметил, что ресурсы европейских стран истощаются, а Россия является оптимальным поставщиком голубого топлива.