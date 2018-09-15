«Нафтогаз» подсчитал убытки Украины от «Северного потока – 2»

Украина может потерять 3 процента ВВП (около $3 млрд) в результате строительства и запуска Россией газопровода «Северный поток —2». С таким заявлением выступил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, проблема запуска проекта касается не только экономики страны, но и вопроса ее безопасности. Коболев уверен, что отсутствие транзита газа положит начало полноценного военного вторжения России в Украину, пишет «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Также глава «Нафтогаза» отметил, что все их расчеты показали полное прекращение газового транзита после запуска «Северного потока —2». Коболев назвал ситуацию огромной потерей для страны.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки газа в ЕС. Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода уже приступили в Финляндии и Германии. Против выступают США, страны Прибалтики, Польша и Украина.

В августе президент России Владимир Путин подчеркнул важность «Северного потока – 2» для ЕС. Он отметил, что ресурсы европейских стран истощаются, а РФ является оптимальным поставщиком этого вида топлива.

14 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток – 2» имеет большое значение для Германии, так как потребность страны в поставках газа со временем будет только расти.