Прямой эфир

«Нафтогаз» подсчитал убытки Украины от «Северного потока – 2»

0
Фото: TASS/Stefan Sauer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина может потерять 3 процента ВВП (около $3 млрд) в результате строительства и запуска Россией газопровода «Северный поток —2». С таким заявлением выступил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, проблема запуска проекта касается не только экономики страны, но и вопроса ее безопасности. Коболев уверен, что отсутствие транзита газа положит начало полноценного военного вторжения России в Украину, пишет «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Также глава «Нафтогаза» отметил, что все их расчеты показали полное прекращение газового транзита после запуска «Северного потока —2». Коболев назвал ситуацию огромной потерей для страны.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки газа в ЕС. Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода уже приступили в Финляндии и Германии. Против выступают США, страны Прибалтики, Польша и Украина.

В августе президент России Владимир Путин подчеркнул важность «Северного потока – 2» для ЕС. Он отметил, что ресурсы европейских стран истощаются, а РФ является оптимальным поставщиком этого вида топлива.

14 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток – 2» имеет большое значение для Германии, так как потребность страны в поставках газа со временем будет только расти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США заявили об уязвимости рынка Европы от «Северного потока – 2»
В Швеции активисты подали иск против строительства «Северного потока – 2»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017