Меркель назвала проект «Северный поток – 2» важным для Германии

Реализация проекта «Северный поток – 2» имеет большое значение для Германии, так как потребность страны в поставках газа со временем будет только расти, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стан Балтии.

По ее словам, уже сегодня политика государства в сфере энергетики диверсифицирована. Берлин импортирует газ из Нидерландов, Норвегии и России. Однако в условиях, когда страна сталкиваемся с проблемами при осуществлении договоренностей о климате, ее потребности в топливе не уменьшатся, отметила Меркель.

«Если у нас есть проект «Северный поток», то нам, возможно, удастся реализовать проект «Северный поток – 2», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей». Канцлер выразила надежду на то, что проект газопровода «Турецкий поток» также будет реализован.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки газа в ЕС. Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода уже приступили в Финляндии и Германии. Против выступают США, страны Прибалтики, Польша и Украина.

В августе президент России Владимир Путин подчеркнул важность «Северного потока – 2» для ЕС. Он отметил, что ресурсы европейских стран истощаются, а РФ является оптимальным поставщиком этого вида топлива.