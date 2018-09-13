Министр США объявил о намерении ввести новые санкции против энергосектора России

США планируют ввести новые санкции против проекта «Северный поток – 2» и против энергетического сектора России, заявил глава Минэнерго США Рик Перри на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Александром Новаком.

«Да, это утвердительный ответ на первый и на второй вопрос», — приводит «РИА Новости» ответ министра на вопрос, будут ли введены санкции в случае продолжения строительства трубопровода и планируют ли новые ограничительные меры против энергосектора РФ.

По мнению Перри, «Северный поток – 2» увеличивает уязвимость европейского рынка.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки газа в ЕС.

Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода уже приступили в Финляндии и Германии. Против выступают США, страны Прибалтики, Польша и Украина.

В августе президент РФ Владимир Путин указал на важность «Северного потока — 2» для Европы. Российский лидер отметил, что ресурсы европейских стран истощаются, а Россия является оптимальным поставщиком голубого топлива.