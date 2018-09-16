Власти уличили жителей Северной Каролины в уклонении от эвакуации

Власти попавшей под удар шторма «Флоренс» Северной Каролины зафиксировали случаи пренебрежения жителей зоны стихийного бедствия распоряжением об эвакуации.

Об этом в воскресенье, 16 сентября, в эфире телеканала Fox News рассказал член верхней палаты конгресса США Томас Тиллис (сенатор-республиканец от Северной Каролины). Он назвал опасным решение своих земляков отказаться от эвакуации.

«Мы ожидаем дополнительных наводнений, так как уровень воды в реках стремительно растет», — подчеркнул он.

Власти штатов Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Виргиния, Мэриленд и Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине эвакуировали население прибрежных районов — более 1,5 млн человек.

Число жертв «Флоренс» в Северной Каролине и Южной Каролине достигло 13 человек. В настоящее время шторм ослаб до тропической депрессии.

На Восточном побережье США отменили более 1,3 тыс. авиарейсов. Сотни тысяч американцев остались без света.