Прямой эфир

Власти уличили жителей Северной Каролины в уклонении от эвакуации

0
Фото: REUTERS/Jason Miczek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти попавшей под удар шторма «Флоренс» Северной Каролины зафиксировали случаи пренебрежения жителей зоны стихийного бедствия распоряжением об эвакуации.

SMS-оповещения об ураганах хотят перевести на английский
Такую возможность прорабатывает Минкомсвязь в преддверии ЧМ-2018

Об этом в воскресенье, 16 сентября, в эфире телеканала Fox News рассказал член верхней палаты конгресса США Томас Тиллис (сенатор-республиканец от Северной Каролины). Он назвал опасным решение своих земляков отказаться от эвакуации.

«Мы ожидаем дополнительных наводнений, так как уровень воды в реках стремительно растет», — подчеркнул он.

Власти штатов Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Виргиния, Мэриленд и Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине эвакуировали население прибрежных районов — более 1,5 млн человек.

Число жертв «Флоренс» в Северной Каролине и Южной Каролине достигло 13 человек. В настоящее время шторм ослаб до тропической депрессии.

На Восточном побережье США отменили более 1,3 тыс. авиарейсов.  Сотни тысяч американцев остались без света.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США телеведущим пришлось спасаться от урагана в прямом эфире‍
В США журналистка прервала прямой эфир и спасла собаку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017