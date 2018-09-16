Украина планирует создать базу ВМС в Азовском море до конца 2018 года

Украина планирует создать базу Военно-морских сил Украины (ВМС ВСУ) в Азовском море до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении правительства Украины в Facebook, опубликованном в воскресенье, 16 сентября.

«В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины» — говорится в записи.

Ранее в Киеве заявили о «грязных провокациях» российских пограничников в Азовском море.

В первой декаде сентября украинские СМИ сообщили о переброске украинским командованием малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.

В Крыму призвали Украину одуматься и воздержаться от каких-либо провокаций, иначе эти бронекатера станут объектами музейного показа.