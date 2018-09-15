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Волкер объявил о готовности Вашингтона продавать Киеву вооружения

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS
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США готовы обсуждать с Украиной условия новых поставок вооружений, заявил на брифинге специальный представитель Государственного департамента по украинским вопросам Курт Волкер.

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Спецпредставитель Госдепа отметил, что оборонные возможности Украины усилились, но «остаются некоторые пробелы».

Он напомнил, что администрация президента Барака Обамы запрещала поставлять Киеву летальное оружие, но в настоящее время эти поставки осуществляются.

«Мы готовы сесть и обсудить с Украиной, какие у нее потребности. Они могут покупать определенные вещи», — цитирует Волкера в субботу, 15 сентября, «Укринформ».

Эти поставки будут носить деловой характер, подчеркнул он.

«Таким образом, Украина будет усиливать свои оборонные возможности», — приводит слова Волкера RT.

Ранее в субботу спецпредставитель США по вопросам Украины заявил, что в Донбассе идет горячая стадия конфликта.

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