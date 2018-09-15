Волкер объявил о готовности Вашингтона продавать Киеву вооружения

США готовы обсуждать с Украиной условия новых поставок вооружений, заявил на брифинге специальный представитель Государственного департамента по украинским вопросам Курт Волкер.

Спецпредставитель Госдепа отметил, что оборонные возможности Украины усилились, но «остаются некоторые пробелы».

Он напомнил, что администрация президента Барака Обамы запрещала поставлять Киеву летальное оружие, но в настоящее время эти поставки осуществляются.

«Мы готовы сесть и обсудить с Украиной, какие у нее потребности. Они могут покупать определенные вещи», — цитирует Волкера в субботу, 15 сентября, «Укринформ».

Эти поставки будут носить деловой характер, подчеркнул он.

«Таким образом, Украина будет усиливать свои оборонные возможности», — приводит слова Волкера RT.

Ранее в субботу спецпредставитель США по вопросам Украины заявил, что в Донбассе идет горячая стадия конфликта.