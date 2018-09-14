Порошенко и Волкер обсудили повышение обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепа Курт Волкер обсудили повышение обороноспособности страны и ситуацию на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Порошенко выразил благодарность за помощь в укреплении обороноспособности украинских вооруженных сил и отметил, что важно продолжать сотрудничество в данной сфере. Кроме того, собеседники затронули тему энергетической безопасности в связи с проектом «Северный поток – 2», пишет ТАСС.

1 сентября спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Вашингтон намерен увеличить поставки вооружений Украине для укрепления ее морских и воздушных сил.

4 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает неприемлемой политику США в отношении Украины, поскольку она повышает шансы на конфронтацию.