СМИ сообщили о розыске двух новых подозреваемых по «делу Скрипалей»

Спецслужбы Великобритании начали поиски двух новых подозреваемых по «делу Скрипалей» — отравлению в Солсбери британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом пишет в воскресенье, 16 сентября, Sunday Mirror со ссылкой на неназванный источник в правительстве. Таким образом, круг подозреваемых расширился до четырех человек.

Газета указала, что предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов могли встретиться с еще двумя подозреваемыми после заселения в отель в Лондоне. По словам источника, подозреваемые могли встретиться с работающими в посольстве (неназванном. — Ред.) куратором и врачом.

«Врач, возможно, контролировал всё это, чтобы убедиться, что они не рискуют провалить операцию, отравив себя», — сказано в сообщении.

РЕН ТВ добавляет, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, нанесенного на ручку двери их дома.

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили 4 марта в Солсбери без сознания. Лондон полагает, что они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы произведенного в России. Москва назвала обвинения голословными.

По результатам расследования инцидента британские власти назвали имена россиян, которые якобы отравили Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест россиян, при этом в Скотленд-Ярде заявили о намерении объявить их в международный розыск по линии Интерпола. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в страну как туристы и не знали ничего о Скрипалях.

13 сентября в британском МИДе назвали интервью Петрова и Боширова телеканалу RT «лживым и искажающим информацию».