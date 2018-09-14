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Лавров назвал вбросом заявление о российском перебежчике в «деле Скрипалей»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения западных СМИ о вербовке британскими спецслужбами одного из сотрудников российского посольства в Италии, а затем его исчезновении. По его словам, это информационный вброс.

«Могу сказать, что никаких сотрудников, которые работают в Риме, мы не могли не досчитаться. Никто из них никуда не пропадал», — цитирует министра «Интерфакс».

«Такие вбросы в СМИ, стремление сделать СМИ инструментом своей неприглядной политики мы рассматривать всерьез не можем и не будем», — подчеркнул Лавров.

13 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о «российском перебежчике», заявила: «Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не «убегал».

11 сентября западные СМИ сообщили, что подозреваемых в причастности к «делу Скрипалей» помог идентифицировать якобы сотрудник посольства России в Риме, которого завербовали британские спецслужбы.

Бывшего британского агента, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы произведенного в России.

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента, но британская сторона отказывается от сотрудничества.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают агентами ГРУ.

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