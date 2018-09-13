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МИД опроверг слухи о «российском перебежчике» в «деле Скрипалей»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла слухи о «российском перебежчике» в «деле Скрипалей».

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11 сентября западные СМИ сообщили, что подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери помог идентифицировать якобы сотрудник посольства России в Риме, которого завербовали британские спецслужбы. Этот информационный вброс дипломат назвала очередной серией «шпионского сериала».

«Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не «убегал», — приводит ее слова «РИА Новости».

Захарова также отметила, что такое раскрытие завербованного «агента» противоречит практике работы английских спецслужб, добавив, что масштабы дезинформации по этому делу со стороны британцев «давно уже зашкаливают».

Бывшего британского агента, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы произведенного в России.

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента, но британская сторона отказывается от сотрудничества.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают агентами ГРУ. Британская прокуратура выдала ордер на их арест и опубликовала фотографии мужчин в СМИ.

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