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СМИ сообщили об аресте связанных с «делом Скрипалей» «российских шпионов»

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Фото: Global Look Press/Oliver Gutfleisch
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Швейцарские СМИ сообщили об аресте двух якобы российских шпионов, которые пытались проникнуть в секретную лабораторию в городе Шпиц, где проводилось расследование инцидентов с химатаками в Сирии, а также отравлением британского агента, бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета Tages Anzeiger со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, россиян задержали весной 2018 года в Нидерландах в рамках совместной спецоперации страны со Швейцарией и Великобританией. У них при себе было оборудование для взлома компьютерных сетей.

Представитель лаборатории в Шпице Андреас Бухер подтвердил информацию об попытке кибератаки, но подчеркнул, что кражу данных удалось предотвратить. «Мы были готовы к этому, утечки данных не произошло», — отметил специалист.

Пока точно не известно, что граждане России делали в Нидерландах, однако издание отмечает, что в Гааге находится штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где также ведется расследование инцидентов в Сирии и Солсбери.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность таких обвинений. К настоящему момента оба пострадавших пришли в сознание.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования инцидента. Власти страны подозревают в отравлении Скрипалей двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании уже выдала ордер на их арест.

Накануне, 13 сентября, Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и не знали ничего о Скрипалях до появления сообщений об их отравлении в СМИ.

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