Кенийский бегун установил мировой рекорд на Берлинском марафоне

Победителем Берлинского марафона стал кенийский бегун Элиуд Кипчоге, он установил новый мировой рекорд.

Легкоатлет — олимпийский чемпион 2016 года в марафоне — преодолел дистанцию в 42 194 метра с результатом 2 часа 1 минута 39 секунд, передает RT.

Бегун улучшил достижение своего соотечественника Денниса Киметто, установленное в 2014 году в Берлине, на минуту и 18 секунд.

В июле кенийская бегунья Беатрис Чепкоеч обновила мировой рекорд в беге на 3 тыс. м с препятствиями.

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