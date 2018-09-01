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Прыгун с шестом Моргунов победил в «Бриллиантовой лиге»

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Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов занял первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале «Бриллиантовой лиги».

Как пишет «Газета.ру», результат россиянина — 5,93 м. Вторым стал американец Сэм Кендрикс, третьим — канадец Шонеси Барбер.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт ранее провел первый матч в профессиональном футболе.

Он вышел на поле в составе австралийской команды Central Cost Mariners.

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