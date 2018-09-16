Индейцы майя в древности торговали дикими животными

Американские исследователи под руководством Навы Сугиямы из университета Джорджа Мейсона пришли к выводу, что индейцы майя, проживавшие в V-IX вв. в долине Копан на территории современного Гондураса, занимались торговлей диких животных.

Ученые обнаружили многочисленные останки животных, в том числе кости ягуаров, пум, оленей и крокодилов. Они пришли к выводу, что их привозили из разных мест, а затем использовали в ритуальных жертвоприношениях при захоронении высокопоставленных майя, пишет «Пятый канал» со ссылкой на портал N+1.

Изучив соотношение изотопов углерода, кислорода и азота в останках найденных птиц и животных исследователи определили, что пуму и ягуара кормили кукурузой, при этом остальные кошки питались дичью. Кроме того, не было обнаружено следов того, что животные содержались в неволе.

Ученые также отмечают, что диких животных индейцы майя использовали не только для ритуальных жертвоприношений, но и для еды и выделки шкур. Предположительно, у них существовала торговая сеть, с помощью которой они могли ловить животных в разных уголках страны, а затем перевозить их в нужно место.