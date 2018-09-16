Ученые построят геномный «Ноев ковчег»

Участники консорциума Genome 10K объявили о запуске международного проекта «Геномы позвоночных».

Задача проекта заключается в том, чтобы собрать геномы всех 66 тыс. видов позвоночных, живущих на планете. Геномы будут опубликованы в открытом доступе, в базе данных «Геномный Ноев ковчег».

В проекте будут участвовать 150 ученых из 12 стран. По словам одного из создателей проекта Оливера Райдера, в результате биологи смогут понять причины вымирания видов, в том числе за счет случаев близкородственных скрещиваний.

Ученые сразу представили первые результаты работы: геномы 15 видов позвоночных, в числе которых исчезающий совиный попугай какапо, эндемика Новой Зеландии и австралийский утконос, пишет N+1.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявила, что в правительство рассматривает вопрос о приравнивании генома к персональным данным.