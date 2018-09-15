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Ученые обнаружили аналог нервной системы у растений

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Фото: Global Look Press/Klaus-Peter Wolf
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Ученые из США и Японии выяснили, что растения могут передавать друг другу сигналы SOS. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, говорят о том, что у растений есть своеобразная нервная система.

Биологи проводили эксперименты на растении под названием резуховидка. Когда у него отрезали листья, то заметили, что растение изменяет уровень кальция, передавая своим зеленым товарищам сигнал об опасности.

В этом процессе участвуют нейромедиаторы — вещества, с помощью которых этот импульс передается от одного нейрону к другому. В планах у специалистов научиться контролировать сигналы растений, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что древние люди начали выращивать зерновые культуры ради производства пива, а не для того чтобы печь хлеб. Об этом свидетельствуют находки, сделанные археологами на территории Израиля.

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