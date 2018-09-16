Мэр Лондона призвал к проведению второго референдума по Brexit

Мэр Лондона Садик Хан призвал к проведению второго референдума по Brexit, отметив, что финальное слово должны сказать жители Великобритании, а также обвинил правительство в хаотичном ведении переговоров, что может повлиять на благосостояние британцев.

Градоначальник считает, что премьер-министр Британии Тереза Мэй не смогла договориться по Brexit даже внутри своей партии, не говоря о том, чтобы заключить с Евросоюзом выгодное соглашение. Кроме того, мэр напомнил, что всегда выступал за сохранение Великобритании в ЕС, однако уважает результаты голосования, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

Хан заявил, что на данный момент у Британии есть только два возможных варианта развития событий: выйти из ЕС с плохим для страны соглашением или вовсе без него. Именно по вопросу о соглашении с Евросоюзом мэр и предлагает провести референдум.

В начале марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство намерено заключить таможенное соглашение с Евросоюзом после Brexit, которое позволит стране заключать торговые сделки с другими государствами по своему усмотрению.

Полный вариант стратегии Brexit опубликован 12 июля. Лондон собирается отказаться от принципа свободы передвижения и ввести специальный таможенный режим с ЕС. При этом Великобритания намерена проводить независимую торговую политику с собственным представительством во Всемирной торговой организации.

Из-за несогласия с этим сценарием, который считается мягким, свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИДа Борис Джонсон.