Лондон не сможет до Brexit применить санкции против России

Лондон не сможет применить санкции в отношении России из-за отравления в Солсбери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии до Brexit. С таким заявлением выступил замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Как пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph, речь идет о британском законе о санкциях, частью которого является принятая в мае 2018 года «поправка Магнитского». Закон, с помощью которого Лондон сможет создавать совершенно новый санкционный режим, заработает в Британии только после выхода из Евросоюза.

Формально Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Однако правительственные чиновники не смогли ответить, когда именно «поправка Магнитского» может быть применена на практике, так как после выхода страны из союза наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Британский закон с «поправкой Магнитского» соответствует американскому одноименному закону и позволяет запретить выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к нарушениям прав человека и коррупции, а также замораживать активы.

Полный вариант стратегии Brexit опубликован 12 июля. Лондон собирается отказаться от принципа свободы передвижения и ввести специальный таможенный режим с ЕС. При этом Великобритания намерена проводить независимую торговую политику с собственным представительством во Всемирной торговой организации.

Из-за несогласия с этим сценарием, который считается мягким, свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИДа Борис Джонсон.