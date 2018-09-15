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Прибыль Великобритании от плана Мэй по Brexit составит $21 млрд

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Стоимость ВВП Великобритании вырастет на $21 млрд при реализации плана будущих взаимоотношений страны с Евросоюзом, согласованного правительством 6 июля.

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По данным Financial Times, глава Банка Англии Марк Карни информировал об этом кабинет министров страны. Тем самым он поддержал премьер-министр Великобритании Терезу Мэй перед ее поездкой на предстоящий саммит ЕС в Зальцбурге.

План предусматривает сохранение зоны свободной торговли между Великобританией и Евросоюзом для товаров и сельхозпродукции. Его реализация, как уверяет Карни, позволит на три четверти восстановить потери в экономическом росте страны, произошедшие в результате победы евроскептиков на референдуме 2016 года.

Заключение сделки с Брюсселем в этом формате, по мнению Карни, будет способствовать повышению экономической активности, увеличению объема инвестиций и улучшению ситуации на рынке труда.

Ранее сообщалось, что в британской Консервативной партии растет недовольство сценарием выхода королевства из Евросоюза, который предложила Мэй. 12 сентября план Brexit подвергли критике 50 членов парламента.

Депутаты уже рассмотрели «различные возможные сценарии», которые привели бы к смене руководства партии уже этой осенью. Однопартийцы Мэй считают, что британский премьер идет на слишком большие уступки Брюсселю, обесценивая идею Brexit.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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