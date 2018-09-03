Прямой эфир
Сюжет:

Американские СМИ сравнили Терезу Мэй с Григорием Распутиным

0
Фото: REUTERS/Tatyana Zenkovich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский телеканал CNN назвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй «современным Распутиным». Такое мнение выразил один из обозревателей Джон Мактернан в ответ на недавнюю критическую по отношению к Мэй статью, написанную экс-премьером Борисом Джонсоном в газете The Daily Telegraph.

Бывший глава британского правительства обвинил свою коллегу в провале переговоров по выходу страны из Европейского союза (Brexit) и назвал ее позицию в этом вопросе «развевающимся белым флагом».

Статья на сайте CNN приурочена к началу работы кабинета министров после летних каникул. Мактернан напомнил о сложных переговорах Brexit, которыми руководит Мэй, о недавнем суде над террористом, который планировал совершить на нее покушение.

Конфетка от миссис Мэй
Почему в Британии разворачивается правительственный кризис и при чем тут Скрипали

«Каждая неделя для Мэй — худшая. Она современный Распутин. В нее стреляют, пытаются заколоть и отравить, а она продолжает идти», — пишет журналист.

Обозреватель убежден, что политик вынуждена отвечать на самые трудные политические вопросы, стоящие перед страной в 2018 году. У Мэй, считает Мактернан, есть план, пусть и неидеальный.

В 2016 году состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. За выход страны из состава организации высказались 51,9% граждан. Страна планирует выйти из организации 29 марта 2019 года. В июле Брюссель и Лондон согласовали 80% условий Brexit. Проблемы в переговорах касаются свободной границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия.

31 августа террорист Нааимур Закария Рахман, угрожавший убить премьер-министра, приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 30 лет. 

В 1916 году в Петрограде крестьянин Григорий Распутин, близкий к семье императора Николая II, был убит группой заговорщиков, в которую входили Феликс Юсупов, Владимир Пуришкевич, Дмитрий Павлович. Они утверждали, что Распутину удалось выбраться из подвала, куда они его заманили обманом, и им пришлось догонять его на улице и добивать. В конце концов они связали его и выбросили в Неву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Великобритания и Евросоюз не исключили перенос даты сделки по Brexit
Тереза Мэй порадовала пользователей соцсетей еще одним танцевальным видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017