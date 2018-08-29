Прямой эфир
Сюжет:

Великобритания и Евросоюз не исключили перенос даты сделки по Brexit

0
Фото: TASS/Stefan Rousseau
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания и Европейский союз (ЕС) не успеют за семь недель заключить сделку по выходу королевства из содружества (Brexit). Об этом 29 августа рассказали высокопоставленные чиновники с обеих сторон агентству Bloomberg,

Уйти по-английски: Великобритания намерена форсировать Brexit
Лондон планирует решить все спорные моменты по сделке с Брюсселем к октябрю 2018 года

Стороны пообещали закончить переговоры в октябре в рамках саммита Евросоюза. Собеседники агентства называют официальные сроки маловероятными. По их информации, в настоящее время планируется закончить сделку в середине ноября.

Проблемы в переговорах касаются свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Затянувшиеся переговоры по Brexit свидетельствуют о том, что они продвигаются с трудом, и если крайний срок будет отодвинут на декабрь или ноябрь, то Великобритания и ЕС могут столкнуться с необходимостью отказаться от переговоров, утверждает агентство.

В 2016 году состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. За выход страны из состава организации высказались 51,9% граждан. Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

В июле Брюссель и Лондон согласовали 80% условий Brexit.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэй пригрозила противникам плана по Brexit досрочными выборами
Туск надеется на отказ Лондона от Brexit после отставки министров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017