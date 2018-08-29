Великобритания и Евросоюз не исключили перенос даты сделки по Brexit

Великобритания и Европейский союз (ЕС) не успеют за семь недель заключить сделку по выходу королевства из содружества (Brexit). Об этом 29 августа рассказали высокопоставленные чиновники с обеих сторон агентству Bloomberg,

Стороны пообещали закончить переговоры в октябре в рамках саммита Евросоюза. Собеседники агентства называют официальные сроки маловероятными. По их информации, в настоящее время планируется закончить сделку в середине ноября.

Проблемы в переговорах касаются свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Затянувшиеся переговоры по Brexit свидетельствуют о том, что они продвигаются с трудом, и если крайний срок будет отодвинут на декабрь или ноябрь, то Великобритания и ЕС могут столкнуться с необходимостью отказаться от переговоров, утверждает агентство.

В 2016 году состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. За выход страны из состава организации высказались 51,9% граждан. Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

В июле Брюссель и Лондон согласовали 80% условий Brexit.