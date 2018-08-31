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Тереза Мэй порадовала пользователей соцсетей еще одним танцевальным видео

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Фото: Global Look Press/Tom Nicholson
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь порадовала пользователей соцсетей своими танцами. На этот раз политик «зажгла» с артистами, которые присутствовали на официальном мероприятии в столице Кении.

Видеозапись была опубликована в четверг, 30 августа, на сайте британского издания Metro.

В Найроби Мэй станцевала с артистами под звуки африканских труб. Видео вновь вызвало бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Из-за движений политика многие сравнили ее с роботом из «Звездных войн». Однако нашлись и те, кто высказал слова поддержки в адрес премьер-министра Великобритании.

28 августа Мэй станцевала с учениками одной из школ Кейптауна. Пользователи назвали этот танец «ужасным».

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