Однопартийцы Мэй хотят отправить ее в отставку из-за плана по Brexit

В британской Консервативной партии растет недовольство сценарием выхода королевства из Евросоюза, который предложила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Как сообщает Би-би-си 12 сентября, план Brexit подвергли критике 50 членов парламента.

Депутаты уже рассмотрели «различные возможные сценарии», которые привели бы к смене руководства партии уже этой осенью. Однопартийцы Мэй считают, что британский премьер идет на слишком большие уступки Брюсселю, обесценивая идею Brexit.

Депутаты Европейской исследовательской группы (ERG) сочли шаги Мэй катастрофическими для страны, пишет ТАСС. На встрече они подготовили послание для выражения вотума недоверия премьер-министру.

Чтобы добиться вынесения вотума недоверия, членам партии нужно заручиться поддержкой 15% всех членов парламентской фракции (316 человек). Сейчас же их 48 человек.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся в 2016 году. За проведение Brexit проголосовали 51,9% граждан.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Сама же премьер-министр отмечала, что ее вариант выхода «является лучшим» и позволит Великобритании сохранить отношения с Евросоюзом ради сотрудничества в области экономики и безопасности.

Лондон планирует отказаться от принципа свободы передвижения, а в сфере торговли ввести специальный таможенный режим с ЕС и проводить независимую торговую политику с собственным представительством в ВТО.

Такой сценарий Brexit считается «мягким». Терезу Мэй в ее планах не поддержали глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, оба подали в отставку, чем «несколько удивили» премьер-министра.