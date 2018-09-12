Прямой эфир
Сюжет:

Однопартийцы Мэй хотят отправить ее в отставку из-за плана по Brexit

0
Фото: REUTERS/Pool/Aaron Chown
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В британской Консервативной партии растет недовольство сценарием выхода королевства из Евросоюза, который предложила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Как сообщает Би-би-си 12 сентября, план Brexit подвергли критике 50 членов парламента.

Депутаты уже рассмотрели «различные возможные сценарии», которые привели бы к смене руководства партии уже этой осенью. Однопартийцы Мэй считают, что британский премьер идет на слишком большие уступки Брюсселю, обесценивая идею Brexit.

Уйти по-английски: Великобритания намерена форсировать Brexit
Лондон планирует решить все спорные моменты по сделке с Брюсселем к октябрю 2018 года

Депутаты Европейской исследовательской группы (ERG) сочли шаги Мэй катастрофическими для страны, пишет ТАСС. На встрече они подготовили послание для выражения вотума недоверия премьер-министру.

Чтобы добиться вынесения вотума недоверия, членам партии нужно заручиться поддержкой 15% всех членов парламентской фракции (316 человек). Сейчас же их 48 человек.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся в 2016 году. За проведение Brexit проголосовали 51,9% граждан.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Сама же премьер-министр отмечала, что ее вариант выхода «является лучшим» и позволит Великобритании сохранить отношения с Евросоюзом ради сотрудничества в области экономики и безопасности. 

Лондон планирует отказаться от принципа свободы передвижения, а в сфере торговли ввести специальный таможенный режим с ЕС и проводить независимую торговую политику с собственным представительством в ВТО.

Такой сценарий Brexit считается «мягким». Терезу Мэй в ее планах не поддержали глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, оба подали в отставку, чем «несколько удивили» премьер-министра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американские СМИ сравнили Терезу Мэй с Григорием Распутиным
Великобритания и Евросоюз не исключили перенос даты сделки по Brexit

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017