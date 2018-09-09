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Джонсон сравнил позицию Мэй по Brexit с «поясом смертника» для Британии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал позицию премьера страны Терезы Мэй по Brexit. Свою позицию он высказал в газете Daily Mail.

«На каждом уровне переговоров Брюссель получает то, что Брюссель хочет. Мы согласились со сроками Евросоюза, согласились отдать им £39 млрд, ничего не получив взамен», — цитирует его издание.

Джонсон также заметил, что Мэй «обернула пояс смертника вокруг британской конституции», детонатор же находится у Евросоюза.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

9 июля Борис Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании из-за разногласий с премьер-министром королевства Терезой Мэй по вопросу выхода страны из Евросоюза. Джонсон был сторонником жесткого сценария.

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