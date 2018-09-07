Борис Джонсон официально объявил о разводе с женой

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, подавший в отставку два месяца назад, официально объявил о разводе с супругой Мариной Уилер после 25 лет брака.

«Мы находимся сейчас в процессе развода. В качестве друзей мы продолжим поддерживать наших четверых детей в предстоящие годы», — говорится в совместном заявлении пары, опубликованном Daily Mirror в пятницу, 7 сентября.

От более подробных комментариев супруги отказались.

Официальное подтверждение появилось после слухов, появившихся в британской прессе накануне. Как писал таблоид The Sun, причиной расставания стали измены Джонсона. По данным издания, супруги уже несколько месяцев не живут вместе. Дочь политика назвала отца эгоистом и заявила, что мать «никогда не примет его обратно». Всего у них в браке родилось четверо детей.

Данное расставание является третьим за 25 лет брака — ранее супруги расходились также из-за измен Джонсона в 2004 и 2010 году. Предполагается, что от одной из любовниц у политика есть ребенок.

9 июля Борис Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании из-за разногласий с премьер-министром королевства Терезой Мэй по вопросу выхода страны из Евросоюза. Свои полномочия на этой должности он выполнял с лета 2016 года.