Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон неоднократно прибегал к резким высказываниям в адрес представителей российских властей. Об этом он сообщил журналистам 4 сентября.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал извинения главы ВТБ Андрея Костина за грубые слова в адрес бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

«У нас долго будут оставаться в памяти различные слова, которые говорились, в том числе Джонсоном в отношении нашего президента. У нас в этом плане память хорошая. Путину никто извинений не приносил», — заметил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что в Кремле готовы присоединиться к положительной оценке работы главы МИД РФ Сергея Лаврова, которую Костин озвучил на выступлении перед студентами МГИМО. «Иные высказывания, сделанные руководителем банка, мы комментировать не будем», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

3 сентября пресс-служба банка ВТБ сообщила, что Костин приносит извинения за эмоциональное высказывание в адрес Бориса Джонсона, и пояснила, что эти слова были вызваны глубоким разочарованием из-за кризиса в отношениях Лондона и Москвы.