Прямой эфир

Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон неоднократно прибегал к резким высказываниям в адрес представителей российских властей. Об этом он сообщил журналистам 4 сентября.

Ни шагу навстречу
Западная дипломатия не готова возвращаться в Дамаск

Так официальный представитель Кремля прокомментировал извинения главы ВТБ Андрея Костина за грубые слова в адрес бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

«У нас долго будут оставаться в памяти различные слова, которые говорились, в том числе Джонсоном в отношении нашего президента. У нас в этом плане память хорошая. Путину никто извинений не приносил», — заметил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что в Кремле готовы присоединиться к положительной оценке работы главы МИД РФ Сергея Лаврова, которую Костин озвучил на выступлении перед студентами МГИМО. «Иные высказывания, сделанные руководителем банка, мы комментировать не будем», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

3 сентября пресс-служба банка ВТБ сообщила, что Костин приносит извинения за эмоциональное высказывание в адрес Бориса Джонсона, и пояснила, что эти слова были вызваны глубоким разочарованием из-за кризиса в отношениях Лондона и Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американские СМИ сравнили Терезу Мэй с Григорием Распутиным
Посольство РФ назвало опасным инцидент с истребителями Британии над Черным морем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017