Джонсон не намерен «свергать» Мэй с поста премьера Великобритании

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не будет бороться за «свержение» премьер–министра страны Терезы Мей, но сконцентрирует усилия в противостоянии с предложенным главой кабмина вариантом Brexit.

Об этом бывший глава дипломатии Соединенного Королевства заявил на состоявшейся в Вашингтоне церемонии вручения ему премии имени Ирвинга Кристола Американским институтом предпринимательства.

Как пишет в субботу, 15 сентября, The Daily Telegraph, к таким же действиям Джонсон призвал своих коллег-евроскептиков.

По словам Джонсона, план Мэй «должен быть выброшен на свалку истории», передает «Газета.ру».

«Дело не в лидерстве, это касается политики», — объяснил бывший глава британского МИДа свои убеждения.

Ранее на этой неделе план Brexit подвергли критике 50 членов парламента. Депутаты рассмотрели «различные возможные сценарии», которые привели бы к смене руководства партии уже этой осенью. Однопартийцы Мэй считают, что она идет на слишком большие уступки Брюсселю, обесценивая идею Brexit.