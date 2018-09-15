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Джонсон не намерен «свергать» Мэй с поста премьера Великобритании

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Фото: REUTERS/Leon Neal
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Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не будет бороться за «свержение» премьер–министра страны Терезы Мей, но сконцентрирует усилия в противостоянии с предложенным главой кабмина вариантом Brexit.

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Об этом бывший глава дипломатии Соединенного Королевства заявил на состоявшейся в Вашингтоне церемонии вручения ему премии имени Ирвинга Кристола Американским институтом предпринимательства.

Как пишет в субботу, 15 сентября, The Daily Telegraph, к таким же действиям Джонсон призвал своих коллег-евроскептиков.

По словам Джонсона, план Мэй «должен быть выброшен на свалку истории», передает «Газета.ру».

«Дело не в лидерстве, это касается политики», — объяснил бывший глава британского МИДа свои убеждения.

Ранее на этой неделе план Brexit подвергли критике 50 членов парламента. Депутаты  рассмотрели «различные возможные сценарии», которые привели бы к смене руководства партии уже этой осенью. Однопартийцы Мэй считают, что она идет на слишком большие уступки Брюсселю, обесценивая идею Brexit.

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