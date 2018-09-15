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В США без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию

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Фото: Getty Images/Education Images/UIG
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В США без объяснения причин закрыли солнечную обсерваторию в штате Нью-Мексико, а ее персонал эвакуирован.

Как сообщает интернет-портал Space.com со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сотрудники покинули учреждение из-за «проблемы с безопасностью», расследованием которой занимается ФБР.

Ассоциация университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями (AURA), члены которой работали в обсерватории, распространила заявление, где лишь упоминается о «проблеме с безопасностью» и о том, что «персонал временно эвакуировали в качестве меры предосторожности».

Отсутствие конкретной информации о причинах закрытия учреждения породило волну слухов. Одни пишут, что ученые якобы узнали о сверхмощной вспышке на Солнце, о которой им приказали молчать, другие — о том, что в обсерватории расследуют факты шпионажа.

В январе текущего года известный британский физик Стивен Хокинг, который скончался в марте, заявил, что глобальное потепление способно создать «адские» условия жизни на Земле. По его словам, если не разобраться с проблемой изменения климата, то наша планета может превратиться в Венеру.

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