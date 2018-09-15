Минобороны изучит данные о разработке биооружия США в Грузии

Минобороны РФ изучает опубликованные министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе документы по военно-биологической программе США.

Результаты анализа будут представлены российской и международной общественности, рассказали журналистам в министерстве.

В Минобороны добавили, что документы содержат признаки серьезных нарушений Конвенции о запрещении производства биологического и токсинного оружия, ратифицированной США в 1972 году.

Гиоргадзе ранее заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в Грузии проводились опасные эксперименты.

Также он призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара.

Лаборатория была открыта неподалеку у Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон назвал утверждения Гиоргадзе смехотворными, подчеркнув, что они не соответствуют действительности.