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Пентагон назвал смехотворными данные экс-министра Грузии о лабораториях США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Заявления бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о секретных лабораториях США и экспериментах над людьми на территории страны не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.

«Эти утверждения просто смехотворны и ни в коей мере не соответствуют действительности», — приводит его слова ТАСС.

14 сентября в эфире телеканала РЕН ТВ Гиоргадзе рассказал, что получил материалы о деятельности лаборатории Лугара в пригороде Тбилиси, где американцы якобы проводили секретные эксперименты над людьми. По его словам, учреждение было включено в программу по борьбе с вирусным гепатитом С в республике.

Из полученных документов стало известно, что в ходе лечения в 2015 и 2016 годах от неизвестных причин скончалось не менее 70 человек. Имена и фамилии пациентов не указаны, лишь номера, половая принадлежность, дата рождения и смерти. При этом по бумагам людей лечили препаратом «Совалди», который легален в Грузии и в России.

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