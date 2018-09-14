Экс-министр Грузии обратится к Трампу по делу о секретных опытах под Тбилиси

Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе готовит обращение к президенту США Дональду Трампу по делу о лаборатории Лугара в пригороде Тбилиси, где американцы якобы проводили секретные эксперименты над людьми.

В эфире программы «Добров в эфире» на телеканале РЕН ТВ он рассказал, что получил материалы о деятельности данного учреждения, которое было включено в программу по борьбе с вирусным гепатитом С в республике.

Из полученных документов стало известно, что в ходе лечения в 2015 и 2016 годах от неизвестных причин скончалось не менее 70 человек. Имена и фамилии пациентов не указаны, лишь номера, половая принадлежность, дата рождения и смерти. При этом по бумагам людей лечили препаратом «Совалди», который легален в Грузии и в России.

«Это не то, что они выдумали. Здесь прямо указано, сколько граммов то, то, то, результат — смерть. Причина — неизвестна. Уважаемые сотрудники лаборатории, ну как? <…> Ну бывает, что в день умирает сразу 24 человека (скончались за день в декабре 2015 года, согласно информации Гиоргадзе. — iz.ru). Это из ряда вон выходящий случай. Его надо как-то изучить, предать гласности», — рассказал экс-министр госбезопасности Грузии.

По словам политика, его команда намерена также обратиться в конгресс Соединенных Штатов и международные правозащитные организации, чтобы привлечь внимание общественности и экспертов к этой проблеме.

Лаборатория Лугара, созданная при поддержке США, официально заработала в пригороде Тбилиси в 2011 году во время президентства Михаила Саакашвили. Ее заказчиком со стороны Соединенных Штатов, по словам Гиоргадзе, является Агентство по уменьшению угрозы (ранее именовалось как Агентство специального оружия).

11 сентября бывший министр госбезопасности Грузии заявил, что военные и частные американские компании могли проводить эксперименты над людьми на территории республики.

Полностью эксклюзивное интервью о возможных опытах над людьми со стороны США с экс-министром государственной безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе смотрите в программе РЕН ТВ «Добров в эфире» 16 сентября в 23:00.